Электропоезда Белорусского направления МЖД задерживаются в пути из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Некоторые пригородные электропоезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за остановки состава. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Остановка электрички произошла на перегоне Голицыно – Одинцово по техническим причинам. Состав уже убрали с путей. Сейчас принимаются меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

В МЖД уточнили, что на движение поездов МЦД-1 ситуация не повлияла.

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 января изменился график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Некоторые электрички на участке Москва – Решетниково – Москва оказались отменены на всем маршруте следования.

Часть составов проследует укороченным маршрутом, еще часть отправится по измененному расписанию. Все изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ по обновлению инфраструктуры ОЖД.

