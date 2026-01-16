До Чистых прудов и Арбата чаще всего заказывали такси в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До Чистых прудов, Арбата, исторического квартала Трехгорной мануфактуры, фабрики "Красный Октябрь", Белой площади и кварталов между станциями метро "Белорусская" и "Менделеевская" чаще всего заказывали такси москвичи и гости столицы в ночь на 1 января. Об этом сообщил Дептранс Москвы со ссылкой на анализ ЦОДД статистики поездок на такси и каршеринге 31 декабря – 11 января.

По данным ЦОДД, в иные праздничные заказывали такси к Красной площади, Арбату и Тверской улице. Помимо этого, востребованными были поездки до Ленинградского, Ярославского, Казанского, Павелецкого, Киевского и Восточного вокзалов, а также до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Кроме того, выяснилось, что больше всего автомобилей каршеринга было арендовано рядом с Ходынским полем. Там в рамках проекта "Зима в Москве" была установлена большая елка, а также открыт каток, площадка для керлинга, костровая зона и многое другое.

В общей сложности, как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в новогодние праздники ежедневно было в среднем совершено 780,5 тысячи поездок на такси и 98,3 тысячи поездок на каршеринге. Согласно данным ЦОДД, большей популярностью у жителей и гостей столицы пользовались площадки проекта "Зима в Москве".

"По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспорт и дорожную инфраструктуру для удобства жителей и гостей города", – заключил Ликсутов.

В свою очередь, новейшие поезда модели "Москва-2026" прошли около 10 тысяч километров в столичном метро во время новогодних праздников. В столичном Дептрансе обратили внимание, что в новых составах остались все преимущества предыдущих моделей, при этом в них появились и некоторые улучшения.

Например, сиденья стали комфортнее для пассажиров благодаря отсутствию металлических стыков. Ликсутов напомнил, что впервые составы "Москва-2026" начали курировать на Замоскворецкой линии в декабре 2025 года. По его словам, в ближайшие 2 года столичный метрополитен получит еще 700 новых поездов.

