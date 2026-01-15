Новые составы "Москва-2026" проехали в столичном метро почти 10 тыс км в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новейшие поезда модели "Москва-2026" прошли около 10 тысяч километров в столичном метро во время новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте добавили, что в новых поездах остались все преимущества предыдущих моделей, при этом в них появились и некоторые улучшения. Например, сиденья стали комфортнее для пассажиров благодаря отсутствию металлических стыков. Воздуховодов в потолке стало больше, а вид блока связи с машинистом изменился для удобства маломобильных граждан. Также форма фар стала более вытянутой, обновлены пластиковые элементы в салоне, корпус камеры заднего вида, стекла на поручнях входной группы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что впервые составы "Москва-2026" начали курировать на Замоскворецкой линии в декабре 2025 года. По его словам, в ближайшие 2 года столичный метрополитен получит еще 700 новых поездов. А к 2030 году ни одна линия метро не останется без современных вагонов.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги строительства московского метро в 2025 году. Мэр напомнил, что в сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро протяженностью 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Благодаря этому поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей юго-запада столицы и ТиНАО.