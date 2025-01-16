Пакет лаврового листа и тюбинг забыли пассажиры ФПК в новогодние праздники

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Пассажиры Федеральной пассажирской компании (ФПК) забыли в новогодние праздники пакет лаврового листа и циркулярную пилу в поездах дальнего следования, сообщает организация в телеграм-канале.

Кроме этого, среди потерянных вещей были обнаружены тюбинг, горнолыжные ботинки и игрушечный поезд.

Компания отметила, что за прошлый год пассажиры, которые воспользовались специальным онлайн-сервисом, вернули свыше 54 тысяч предметов.

В течение 30 дней с момента поездки можно заполнить электронную форму, оставить описание вещей, свои данные и получить обратно забытую в поезде вещь, обратила внимание пресс-служба ФПК.

Между тем в прошедшие праздники пассажиры АО "Мострансавто" забыли тазик с салатом и костюм снеговика в автобусах, на автостанциях и автовокзалах. В общей сложности жители и гости столицы оставили более 250 предметов в новогодний период на объектах перевозчика.