Пассажиры Мострансавто забыли тазик с салатом в новогодние праздники

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Пассажиры АО "Мострансавто" забыли тазик с салатом и костюм снеговика в новогодние праздники в автобусах, на автостанциях и автовокзалах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на перевозчика.

Также среди потерянных в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры вещей были обнаружены елочные игрушки.

В общей сложности жители и гости столицы оставили более 250 предметов в новогодний период на объектах перевозчика.

Ранее "Мострансавто" сообщал, что в 2024 году было обнаружено более 2,5 тысячи забытых вещей. В декабре в списке самых часто забываемых предметов оказались перчатки, шарфы и шапки. В большинстве случаев пассажиры забывают свои транспортные, банковские и социальные карты, а также мобильные телефоны и кошельки.