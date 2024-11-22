Собаку без хозяина обнаружили в автобусе № 367в в Москве

Фото: телеграм-канал "Мострансавто"

Собака без хозяина на протяжении нескольких часов каталась в автобусе АО "Мострансавто", который курсирует по маршруту № 367в. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Водитель знает, что в салоне "заяц", а мы надеемся, что во время выполнения очередного рейса зайдет хозяин и заберет его", – сказано в сообщении.

Принято решение доставить собаку на производственную базу в Жуковский.

Ранее стало известно, что кота Лучика, который был похищен из зоомагазина, забрала из приюта пара, проживающая в Москве.

Две девочки 13 ноября проникли в подсобку зоомагазина и похитили Лучика из вольера. Животное ранее было спасено с улицы. Подростков через несколько дней задержали в Крыму, однако кота при них не было. Тогда в Москве организовали поиски, в результате которых Лучик был найден.

От пережитого стресса кот похудел.

