22 ноября, 20:26Транспорт
Собаку без хозяина обнаружили в автобусе № 367в в Москве
Фото: телеграм-канал "Мострансавто"
Собака без хозяина на протяжении нескольких часов каталась в автобусе АО "Мострансавто", который курсирует по маршруту № 367в. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
"Водитель знает, что в салоне "заяц", а мы надеемся, что во время выполнения очередного рейса зайдет хозяин и заберет его", – сказано в сообщении.
Принято решение доставить собаку на производственную базу в Жуковский.
Ранее стало известно, что кота Лучика, который был похищен из зоомагазина, забрала из приюта пара, проживающая в Москве.
Две девочки 13 ноября проникли в подсобку зоомагазина и похитили Лучика из вольера. Животное ранее было спасено с улицы. Подростков через несколько дней задержали в Крыму, однако кота при них не было. Тогда в Москве организовали поиски, в результате которых Лучик был найден.
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