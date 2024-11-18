Похищенный из московского зоомагазина кот Лучик обрел хозяев

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Кота Лучика, который был похищен из зоомагазина, забрала из приюта пара, проживающая в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на волонтера Дарью.

Как рассказала девушка, ранее пара, которая приютила Лучика, уже забирала из приюта другого кота с помощью проекта "Хочу домой". Однако предыдущий питомец был в возрасте и тяжело болел, поэтому скончался.

"Теперь их будет радовать Лучик. У кота все в порядке, его очень любят", – добавила Дарья.

Информация о краже кота из зоомагазина на севере Москвы появилась 13 ноября. Зоозащитники сообщили, что две девочки "странного вида" проникли в подсобку магазина и похитили беспородного кота из вольера. Животное ранее было спасено с улицы, поэтому временно проживало в зоомагазине.

Правоохранители 15 ноября нашли подозреваемых в похищении кота. Их задержали в Алуште. Школьницы в возрасте 10 и 12 лет рассказали, что решение похитить животное они приняли внезапно. Однако, по их словам, после кражи кот сбежал. Каким образом девочки добрались до Крыма, они не рассказали.

На следующий день кота Лучика нашли под машинами на столичной парковке. От пережитого стресса кот похудел.

