Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 43 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов Мострансавто в октябре, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно статистике, наибольшее количество поездок в Московской области было совершено 3 октября. В этот день было зафиксировано почти 1,7 миллиона транзакций на маршрутах компании.

Из общего числа поездок за месяц почти 20 миллионов пришлось на социальные карты. С помощью бесконтактных банковских карт пассажиры совершили около 15 миллионов поездок.

Помимо этого, по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка" было зарегистрировано более 9 миллионов операций.

Жители и гости московского региона чаще всего пользовались услугами маршрутов МАП №10 "Королев", на которых было совершено более 5,6 миллионов поездок, добавили в пресс-службе.

На втором месте по количеству операций среди всех подразделений компании оказался МАП №11 "Балашиха" с результатом более 4,4 миллионов транзакций. Третье место занял МАП № 5 "Подольск", автобусы которого обслужили 4,2 миллиона поездок.

Между тем количество вторичных аварий на МКАД стало на 17% меньше, чем в 2023 году. Так, число подобных аварий удалось снизить за счет камер видеоаналитики, информационных табло, патруля сотрудников ГАИ и ЦОДД.

В то же время столичный Дептранс порекомендовал водителям съезжать в безопасное место при поломке или мелком ДТП как можно скорее, чтобы не спровоцировать аварию на магистрали с интенсивным движением.