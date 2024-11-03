Количество вторичных аварий на МКАД снизилось на 17% за год

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Количество вторичных аварий на МКАД стало на 17% меньше, чем в 2023 году, отметил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Так, число подобных аварий удалось снизить за счет камер видеоаналитики, информационных табло, патруля сотрудников ГАИ и ЦОДД, добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Всего с января этого года сотрудники помогли более 6 300 водителям на МКАД", – отметил он.

В свою очередь, департамент порекомендовал водителям съезжать в безопасное место при поломке или мелком ДТП как можно скорее, чтобы не спровоцировать аварию на магистрали с интенсивным движением.

Между тем количество ДТП с каршерингом в Москве уменьшилось на 18% за период, прошедший с января по август 2024 года. В общей сложности с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок. По словам Ликсутова, это число на два миллиона превышает показатели того же периода прошлого года.