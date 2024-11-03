03 ноября, 16:40Транспорт
Количество вторичных аварий на МКАД снизилось на 17% за год
Фото: 123RF/bilanol
Количество вторичных аварий на МКАД стало на 17% меньше, чем в 2023 году, отметил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Так, число подобных аварий удалось снизить за счет камер видеоаналитики, информационных табло, патруля сотрудников ГАИ и ЦОДД, добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Всего с января этого года сотрудники помогли более 6 300 водителям на МКАД", – отметил он.
В свою очередь, департамент порекомендовал водителям съезжать в безопасное место при поломке или мелком ДТП как можно скорее, чтобы не спровоцировать аварию на магистрали с интенсивным движением.
Между тем количество ДТП с каршерингом в Москве уменьшилось на 18% за период, прошедший с января по август 2024 года. В общей сложности с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок. По словам Ликсутова, это число на два миллиона превышает показатели того же периода прошлого года.
Несколько аварий произошли утром на внутренней стороне 82 километра МКАД