Собянин: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 27 тысяч раз службы помощи ЦОДД помогли москвичам и гостям столицы с начала 2024 года. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



На текущий момент, по словам мэра, в состав ЦОДД входит сразу несколько патрулей: дорожный, велопатруль и мотопатруль. Дорожный патруль помогает водителям в случае аварий и при необходимости занимается регулировкой движения на дорогах, а зимой еще и буксирует застрявшие в снегу грузовики.

Велопатруль поможет предоставить необходимые для ремонта велосипеда инструменты, окажет доврачебную помощь и отрегулирует движение на сложных перекрестках. Мотопатруль контролирует центр города. Задачи у него такие же, как и у дорожного патруля, однако его преимущество – мобильность.

Собянин уточнил, что все патрули работают бесплатно и их не нужно вызывать. Они управляются специалистами ситуационного центра, которые следят за ситуацией на дорогах с помощью камер и общаются с дежурными службами города.

"Они делают городские дороги безопасными и комфортными", – подытожил градоначальник.

При этом на МКАД, МСД и других столичных магистралях работает уже свыше 1,5 тысячи комплексов видеоаналитики ЦОДД. Интеллектуальная система постоянно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. Например, остановку автомобиля или лишние предметы на проезжей части.

После анализа информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу. Благодаря умным камерам на 20% снизилось число аварий на МКАД за три года.

