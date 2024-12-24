Елку и костюм Деда Мороза забывали пассажиры Мострансавто в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Елку и костюм Деда Мороза забывали пассажиры АО "Мострансавто" в декабре, сообщил перевозчик на сайте.

В автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры было обнаружено более 2,5 тысячи забытых вещей с начала года. В декабре в списке самых часто забываемых предметов оказались перчатки, шарфы и шапки. В большинстве случаев пассажиры забывают свои транспортные карты, банковские карты, социальные карты, мобильные телефоны и кошельки.

Перевозчик отметил, что в случае, если пассажир обнаружил, что забыл какую-либо вещь в автобусе, на автостанции или автовокзале, он может заполнить специальную форму на официальном сайте Мострансавто. При заполнении формы необходимо указать дату и время, когда была обнаружена потеря, а также маршрут, по которому следовал пассажир. Также следует кратко описать потерянный предмет.

Однако в случае обнаружения потерянной вещи требуется предоставить документ, подтверждающий личность, и поставить подпись в соответствующем журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить свои вещи только в сопровождении родителей, отметили в пресс-службе.

Кроме того, Мострансавто призывает пассажиров быть бдительными, не оставлять без присмотра личные вещи и следить за своим багажом во время поездок.

Ранее сообщалось, что свыше 200 различных предметов были оставлены пассажирами ЦППК в поездах с начала осени. Из них 89 забыли в сентябре, 97 — в октябре и 15 – с начала ноября. Чаще всего в вагонах сотрудники находили ручную кладь, например рюкзаки, сумки, чемоданы и пакеты или даже корзины. Нередко люди забывают электронные гаджеты – зарядки для телефонов, смартфоны, наушники и колонки.