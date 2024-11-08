Банку с помидорами и палку с головой лошади забыли пассажиры ЦППК в поездах с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 200 различных предметов были оставлены пассажирами ЦППК в поездах с начала осени. Из них 89 забыли в сентябре, 97 — в октябре и 15 – с начала ноября, передает пресс-служба перевозчика.

Чаще всего в вагонах сотрудники находили ручную кладь, например рюкзаки, сумки, чемоданы и пакеты или даже корзины. Нередко люди забывают электронные гаджеты – зарядки для телефонов, смартфоны, наушники и колонки.

Среди необычных забытых вещей этой осенью выделились палка с игрушечной головой лошади, трехлитровая банка с консервированными помидорами и мотоциклетный шлем.

Между тем, если не удалось обнаружить потерю сразу или вернуть ее самостоятельно, ЦППК рекомендует обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. Если же вещи были оставлены на маршрутах МЦД, то можно заявить о потере в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210.

Ранее сообщалось, что потери в аэропортах Внуково и Домодедово с мая 2024 года превысили 20 тысяч. Так, во Внуково с 1 мая по 16 сентября текущего года было принято 10 320 найденных вещей, среди которых сотрудники аэропорта обнаружили слуховой аппарат, зубной протез и сушилку для белья.

В Домодедово же за период с 1 июня по 31 августа было найдено более 12,6 тысячи забытых вещей. Среди необычных находок – бубен и кирка. Чаще всего пассажиры теряют очки, ключи, брелоки, ремни, мелкую ручную кладь, телефоны и другие гаджеты, а также детские вещи.