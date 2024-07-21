Дептранс назвал линии метро, пассажиры которых чаще всего забывают свои вещи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры Кольцевой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий московского метро чаще прочих забывают свои вещи во время поездок, рассказали представители департамента транспорта столицы в телеграм-канале.

Такой информацией ведомство поделилось, опираясь на статистику оставленных пассажирами вещей, которая велась с начала 2024 года.

Чаще всего пассажиры оставляли зонты, шапки, картхолдеры, рюкзаки и перчатки. Однако время от времени в метро оставались и более оригинальные вещи. Так, сотрудники метрополитена нашли 22 глиняные куклы, бутафорские казачьи шашки в чехле и ножнах и виниловые пластинки, на которых были записаны детские песни и сказки.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в общей сложности за период с января по июнь на склады забытых вещей из метро было передано более 22 тысяч предметов. При этом во всем транспорте города с начала года было забыто свыше 30 тысяч вещей.

Ликсутов обратился к горожанам и гостям Москвы с призывом быть внимательными и не оставлять свои вещи в городском транспорте.

"Но, если такое случилось – оставьте заявку в приложении "Метро Москвы" или по номеру 3210 с мобильного", – резюмировал он.

Дептранс также напомнил, что склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00 по московскому времени на станциях метро "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".

Между тем по итогам первой половины 2024 года приложением "Метро Москвы" воспользовались 4,3 миллиона человек. Это число на 20% превышает прошлогодний показатель того же периода.