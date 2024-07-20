Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

При проектировании и строительстве метрополитена используются современные технологии, в том числе виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибрации. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Также специалисты используют информационное моделирование, с которым проводится виртуальное строительство станций. Это помогает найти и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта, объяснил мэр.

С помощью технологии top-down – сооружение станции сверху вниз ярус за ярусом – построена "Нижегородская" Большой кольцевой и Некрасовской линий метро. Кроме того, продолжил Собянин, при строительстве рабочие используют щиты-гиганты диаметром 10 метров, которые прокладывают двухпутные перегонные тоннели. Именно такие щиты применялись при строительстве БКЛ и Некрасовской линии, уточнил он.

Ранее градоначальник дал стар строительству станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии метро. Запуск новой ветки улучшит транспортное обслуживание почти миллиона человек. Станция станет конечной на Рублево-Архангельской линии, которая протянется от делового центра "Москва-Сити" за пределы МКАД.