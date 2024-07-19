"Мой район. Новости": станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро построят горным способом

Станцию метро "Достоевская" в центре Москвы строят уникальным способом. Чтобы сохранить объекты столичной инфраструктуры, специалисты соорудили выходы на поверхность возле Центрального академического театра Российской армии. Через них под землю доставляют оборудование, спускаются и поднимаются строители.

Работы ведут горным методом. В условиях плотной городской застройки невозможно использовать большие комплексы, которые обычно применяются при создании тоннелей.

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