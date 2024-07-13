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13 июля, 22:15

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Новый пешеходный мост соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную

Новый пешеходный мост соединил стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную

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Мост через канал Москвы-реки от Крымской набережной на остров Балчуг открыли для пешеходов. Благодаря этому москвичи и гости города могут пройтись от стрелки Балчуга до соседнего берега.

Украшением набережных стала необычная парящая конструкция самого моста. На его строительство ушло 60 метров стальных конструкций весом 230 тонн.

Несмотря на это, мост вписался в инфраструктуру района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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