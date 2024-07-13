Гроза ожидается в Москве до вечера воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о грозе, которая ожидается в столице с 5 до 17 часов воскресенья, 14 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом непогоду в Подмосковье ожидают с 2 до 18 часов. Из-за этого в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. При этом сохраняется и оранжевый погодный уровень, который связывается с сильной жарой.

По данным синоптиков, местами в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков. Однако в среднем этот показатель составит от 6 до 14 миллиметров. Во время столичных гроз возможно усиление ветра до 17 метров в секунду, предупреждали эксперты.

