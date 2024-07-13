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13 июля, 12:15

Транспорт

Телеканал Москва 24 организовал розыгрыш лимитированных карт "Тройка"

Телеканал Москва 24 организовал розыгрыш лимитированных карт "Тройка"

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Телеканал Москва 24 совместно со столичным Дептрансом организовал розыгрыш лимитированных карт "Тройка". Они выпущены специально ко Дню московского транспорта. Чтобы выиграть карту, нужно рассказать, как часто вы пользуетесь городским транспортом.

Присылайте снимки и видео, где вы в салоне поезда метро, МЦК, трамвая или электробуса, и делитесь вашими селфи с парада исторических трамваев в WhatsApp по номеру +7 (926) 266 24 24. Авторы самых интересных кадров получат призы.

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