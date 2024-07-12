Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 12:45

Технологии

"Техно": китайский производитель EHang провел демонстрационные полеты БПЛА

"Техно": китайский производитель EHang провел демонстрационные полеты БПЛА

Портал "Московский спорт" запустили в столице

"Техно": Samsung представил смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

"Техно": Samsung представила смартфон, оснащенный ИИ-функциями

"Техно": Samsung презентовал новые флагманские гаджеты в Москве

Работы четырех мастеров представлены в VS Gallery

"Техно": о работе домашнего шеф-робота

"Техно": шеф-робот поможет приготовить завтрак

Домашний робот поможет москвичам приготовить завтрак или сварить кофе

"Интервью": Антон Владзимирский – об ИИ в столичном здравоохранении

В прошлом году в Китае выдали разрешение на автономное пассажирское воздушное такси, а в 2024-м его производитель EHang провел демонстрационные полеты беспилотного средства.

После воздушных испытаний планируется развитие инфраструктуры для регулярных полетов, включая экскурсии, логистику и использование аппаратов при чрезвычайных ситуациях. Летательный аппарат оснащен 16 винтами и может перевозить двух пассажиров. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоАлина ГилеваМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика