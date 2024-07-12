"Техно": китайский производитель EHang провел демонстрационные полеты БПЛА

В прошлом году в Китае выдали разрешение на автономное пассажирское воздушное такси, а в 2024-м его производитель EHang провел демонстрационные полеты беспилотного средства.

После воздушных испытаний планируется развитие инфраструктуры для регулярных полетов, включая экскурсии, логистику и использование аппаратов при чрезвычайных ситуациях. Летательный аппарат оснащен 16 винтами и может перевозить двух пассажиров. Подробнее – в программе "Техно".

