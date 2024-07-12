Соревнования по шахматам пройдут в Москве в эти выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В выходные,13 и 14 июля, в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" жители и гости столицы смогут сыграть в шахматы, потанцевать, заняться спортом, побывать на концерте или собрать гербарий, а также принять участие в фотоквесте и творческих мастер-классах, передает портал мэра и правительства столицы.

На Гоголевском бульваре пройдут соревнования по шахматам, участниками которых смогут стать москвичи разных возрастов. Детский турнир будет организован для юношей и девушек до 17 лет, а кандидатами на победу в открытом турнире станут женщины и дети до 15 лет, а также ветераны. Обязательным требованием для участников этих соревнований является наличие спортивного разряда не ниже третьего юношеского.

В рамках семейного турнира попробовать свои силы смогут команды из двух человек, которые должны состоять из ребенка до 14 лет и взрослого, чей возраст превышает 21 год. Победителям и призерам будут вручаться подарки от департамента спорта Москвы, а все участники получат памятные значки.

Кроме того, в выходные у столичных водоемов состоятся бесплатные занятия по стретчингу, зумбе, барре, функциональному тренингу и прочим направлениям. Профессиональные инструкторы организуют их на шести площадках Москвы. Так, посетить занятия можно будет в зонах отдыха "Левобережье" и "Тропарево", на Белом озере, Мещерском пляже, в кластере "Строгино Wake Park". Принять в них участие смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

В субботу, 13 июля, в 20:15 стартуют тренировки по настольному теннису, бадминтону, баскетболу, волейболу и футболу. Любители тенниса должны будут приехать на них в парки "Свиблово", "Кузьминки-Люблино", Суворовский или на стадион "Авангард". Те москвичи, которые предпочитают бадминтон, смогут прийти на занятия на улицах Яблочкова и Кусковской, на Бескудниковском бульваре, в ландшафтном парке "Южное Бутово" и на Семеновской набережной.

В парке "Яуза", проезде Шокальского, на Новоясеневском проспекте, на улицах Маршала Голованова, Авиационной, Суздальской и Большой Грузинской состоятся тренировки по баскетболу.

Волейболисты будут играть в Воронцовском и Гольяновском парках, усадьбе Алтуфьево и ландшафтном заказнике "Теплый Стан". А футболистов с любым уровнем подготовки приглашают на тренировки на улицах Костякова и Коктебельской, в сквере имени М. П. Судакова и на других площадках.

Также в первый выходной недели в 16:00 на территории парка искусств "Музеон" пройдут занятия по растяжке и уличному фитнесу. Желающим принять в них участие будет необходимо принести с собой воду и полотенце.

Кроме того, в десяти парках Москвы 13 и 14 июля с 10:00 начнутся занятия сезонного проекта "ГТО в парках". Совершеннолетние москвичи получат возможность посетить тренировки с профессиональными инструкторами, а все желающие от шести лет – проверить себя и выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне".

В субботу пройдет городской чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Поучаствовать в нем смогут все жители и гости столицы старше шести лет. Зарегистрироваться на чемпионат будет необходимо на месте. Свою помощь для этого предложат администраторы соревнования.

Помимо двух главных площадок чемпионата на Малой Бронной и Большой Никитской улицах, команда мероприятия ежедневно посещает три площадки в других районах. Так, в субботу соревнования пройдут на них и в СЗАО. В 10:00 участники чемпионата сразятся на спортивной площадке в бульварной зоне микрорайона 1А в Митине, а в 18:00 смогут испытать свои силы на площадке для выгула собак на улице Генерала Белобородова, доме 37.

На следующий день, в воскресенье, 14 июля, в 12:00 на Авиационной улице, владении 24, пройдет окружной финал по CЗАО. К настоящему моменту известны имена 13 финалистов, которые поборются за главный приз.

Вместе с тем на Чистопрудном бульваре проводится винтажный маркет, на котором можно приобрести редкие значки, фигурки олимпийских мишек, аксессуары и одежду с символикой Олимпиады-80. В субботу в 16:00 там состоится лекция об одежде, которая была создана к этому спортивному празднику. Также спикеры расскажут о его влиянии на советскую моду. Лектор Валерий Архипов наденет один из пиджаков, сшитых специально для судей Олимпиады.

Кроме того, 13 июля на сцене у народной обсерватории в Парке Горького пройдет концерт. Посетители смогут послушать известные произведения русских и зарубежных композиторов.

В том же парке стартует фотоквест проекта "Радостные открытия". Участники должны будут найти исторические здания и разгадать их загадки.

Также жители и гости столицы смогут почувствовать себя реставраторами зданий. Это удастся сделать в ходе деловой игры "Отреставрируй Москву". Сеансы запланированы на 13 июля в шале анимации № 3 на Профсоюзной улице в 12:00 и в 14:00. А 14 июля – в шале анимации № 1 в проезде Серебрякова также в 12:00 и в 14:00.

Кроме того, в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут интересные мастер-классы. Так, в парке 40-летия Победы в ЗелАО 13 июля состоится занятие "Цветы Москвы", на котором гостям расскажут, какие растения можно встретить на набережных города, и покажут, как собрать летний гербарий.

В воскресенье любителей танцев ждут в парке искусств "Музеон" на мастер-классе, где им помогут освоить движения бачаты, сальсы и кизомбы.

В этот же день на территории Таганского парка пройдет мастер-класс по инклюзивному мечевому бою для взрослых и подростков. Поучаствовать в нем смогут и те москвичи, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Его проведет чемпионка по танцам на колясках и парашютистка Татьяна Бобровская,

к которой присоединятся профессиональные инструкторы.

В культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле" 14 июля будут организованы мастер-классы "Архитектурная мозаика". Первый из них начнется в 12:00, а второй – в 14:00. Участники занятий получат возможность освоить технику составления мозаичного панно и узнают об отреставрированных архитектурных памятниках столицы.

В оба выходных дня Союз деятелей музыки, кино и телевидения приглашает москвичей поучаствовать в мастер-классе по актерскому мастерству, который состоится по адресу Волгоградский проспект, владение 119. Начало запланировано на 12:00.

В воскресенье общественная организация "Алые паруса" организует в рамках фестиваля мастер-класс по искусству оригами. Он начнется в то же время на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне Зеленограда.

В субботу благотворительный фонд "Творческое объединение "Круг" откроет выставку инклюзивных изделий и расскажет о работе своих мастеров. Посетители смогут увидеть пиалы, блюда, тарелки, чашки и разделочные доски из керамики, которые создали люди с инвалидностью по слуху и зрению, а также с ментальными и психическими нарушениями. Выставка будет доступна для посещения на бульваре Дмитрия Донского с 16:00.

На следующий день, 14 июля, в 12:00 там же состоится урок по аппликации для детей и родителей, который проведет автономная некоммерческая организация "Аксель". Все необходимые для этого материалы гостям предоставят организаторы.

Также в рамках "Лета в Москве" в выходные будет организована большая спортивная, гастрономическая и развлекательная программа фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". В эти дни улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.