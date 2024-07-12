В "Музеоне" пройдет масштабная программа "Территории будущего. Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самый масштабный форум-фестиваль лета 2024 года "Территория будущего. Москва 2030" состоится в парке искусств "Музеон". Там можно будет заняться серфингом, узнать о работе Московского кинокластера, ознакомиться с достижениями космической отрасли и увидеть обновленные площадки для питомцев, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пространство фестиваля станет отражением концепции программы "Мой район", разработанной по поручению Сергея Собянина для равного качества жизни всех москвичей. На форуме реализуются основные принципы проекта: шаговая доступность досуговых, образовательных, историко-культурных и спортивных объектов, а также внедрение передовых технологий в городские сферы.

На территории расположат площадки "Эволюция", "Времена и эпохи", "Киногород" и "Планетарная станция". На форуме организуют свыше 13 тысяч мастер-классов, лекций, спортивных и других интерактивных мероприятий. Так, на многофункциональной площадке "Серфинг" можно будет посетить два бассейна, территорию отдыха, места для занятий на уличных тренажерах и арт-объекты. На мастер-классах посетителей научат стоять на доске и держать баланс. Также на площадке пройдут показательные выступления профессионалов. Рядом установят водный тренажер для обучения серфингу детей.

В культурном пространстве "Киногород" обустроят московскую улицу середины XX века и макет сцены Театра имени М. Н. Ермоловой. Здесь гости ознакомятся с работой Московского кинокластера и погрузятся в полноценный съемочный процесс. Там же пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и показ фильмов "Карнавал", "Летучая мышь", "Принцесса цирка", "Сильва" и "Берегись автомобиля".

Одну из площадок "Мой район" – "Планетарную станцию" – посвятят развитию космической индустрии. Там можно увидеть космическую оранжерею с растениями и формами белковой жизни, изучить движение планет Солнечной системы, рассмотреть скафандры в больших колбах, познакомиться с умными роботами и работой нейросети Сбера Kandinsky 3.1. Для посетителей также подготовили мастер-классы по химии, биологии, астрономии и полеты в аэротрубе.

Научное пространство "Эволюция" ознакомит посетителей с фауной Триасового, Юрского и Мелового периодов Мезозойской эры. Гости ознакомятся с разработкой автоматизированных технических систем и освоят основы программирования беспилотных авиационных комплексов. Еще на площадке оборудуют детский скалодром и искусственную реку для сапбординга.

Площадка "Времена и эпохи" продемонстрирует важную особенность современной Москвы – сочетание истории и технологий, прошлого и будущего. На площадке гости понаблюдают за процессом работы краснодеревщика. Они также сравнят одежду и обувь XVII века с современными аналогами, произведенными в Москве. В интерьерах Палат бояр Романовых XVII века посетителям представят концерты и расскажут об аутентичных ремеслах. Площадку будет пересекать искусственная река для катания на сапборде.

Кроме того, в "Музеоне" можно будет пообщаться с кинологами и зоопсихологами – узнать о дрессировке и уходе за домашними животными. Мастер-классы организуют на площадке нового типа проекта "Питомцы в Москве".

Форум "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября. По словам Собянина, фестиваль посвятят развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

Между тем с 1 августа по 8 сентября на форуме состоится фестиваль городского хозяйства. Для гостей подготовят выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная".