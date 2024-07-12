Развлекательная программа подготовлена в выходные в рамках "Ешь. Гуляй. Дыши"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выходные, 13 и 14 июля, в столице организуют большую спортивную, гастрономическую и развлекательную программу фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в рамках проекта "Лето в Москве". В эти дни улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, столичный комитет по туризму и Московский продюсерский центр подготовили для гостей фестиваля авторскую программу. На Тверском бульваре установят мобильный туристический информационный центр, где посетители смогут узнать все о городе и поучаствовать в викторине. Она состоится 13 июля в 12:00, 18:00 и 00:00, а 14 июля – в 12:00, 16:00 и 20:00.

Также в центре города организуют бесплатные экскурсии по четырем маршрутам: "Литературная Москва" для детей, "Москва театральная", "Булгаковская Москва", "Ночные огни Москвы". Экскурсии стартуют от мобильного туристического инфоцентра на Тверском бульваре. Кроме того, 13 и 14 июля в 19:00 и 20:00 профессиональные гиды проведут экскурсию "Огни ночной Москвы". Она начнется возле туристического информационного центра на Тверской площади. Конечной точкой прогулки станут Патриаршие пруды.

Также в рамках фестиваля пройдут экскурсии, организованные Мосгорнаследием:



детская "Путешествие во времени по улицам Москвы" – 13 июля в 12:00 и 14:00);

"Театральная прогулка" – 13 июля в 12:00 и 14:00;

"Тверской бульвар: путешествие из XIX в XX век" с использованием технологий дополненной реальности – 13 июля в 12:00 и 14:00;

"Истории Тверского бульвара" – 13 июля в 16:00 и 18:00.

В 12:00 в библиотеке № 8 имени А. П. Чехова пройдет деловая игра "Отреставрируй Москву". Гости фестиваля ознакомятся с процессом реставрации объектов культурного наследия. Также в библиотеке состоится мастер-класс "Лев-хранитель" в 14:00. Участники создадут поделку из фетра с изображением официального символа столичного департамента культурного наследия.

На Тверском бульваре появятся тематические зоны фестиваля "Усадьбы Москвы". Посетители смогут отправить открытку близким на почтовой станции, сделать элегантные портреты в фотозоне или присоединиться к историческому пикнику. В программу вошли лекции на свежем воздухе, посвященные писателям XIX столетия и светским традициям прошлых эпох, дворянские игры (крокет, серсо, и другие), партии в шашки, шахматы и чтения по ролям.

Более того, в рамках фестиваля "Московское чаепитие" откроются чайные станции конкурса "Чай "Москва". Все желающие продегустируют напитки и проголосуют за лучший из них в проекте "Активный гражданин". С 1 июля выбрать понравившийся чайный купаж можно и на фестивальной площадке "Московского чаепития" на Тверской площади.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся театрализованные представления, танцевальный флешмоб, интерактивные лекции и музыкальные беседы. Так, 13 июля с 19:30 до 20:00 на площадке состоится творческая встреча с артистами популярного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", который идет в Московском дворце молодежи. Во время чаепития исполнители главных ролей расскажут о своем профессиональном пути и собственных чайных традициях.

Помимо этого, на фестивале прозвучат диджей-сеты возле мобильного туристического информационного центра на Тверском бульваре, а также на веранде закрытого ресторана "Лапоть" на Большой Дмитровке. Возле инфоцентра музыканты будут выступать в субботу и воскресенье с 17:00 до 22:00, а на веранде – 13 июля с 18:00 до 01:00, 14 июля – с 18:00 до 22:00.

Участники проектов Московского продюсерского центра "Уличный артист" и "Уличный артист в парках" также выступят на фестивале. Концерты на Большой Дмитровке, Большой Никитской, Малой Бронной, а также Большом Патриаршем и Камергерском переулках пройдут с 16:00 до 20:00. Песни и кавер-версии презентуют группа "ВИА "Вареники", дуэт "Лойко&Чикунов", The Roasted Rooster и другие музыканты.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Большая Дмитровка, Большая Никитская, Малая Бронная и Газетный переулок станут пешеходными с 06:00 13 июля до 23:59 14 июля в рамках фестиваля. На этих улицах с 00:00 12 июля до 23:59 14 июля будет запрещена парковка. На такси можно будет добраться до улиц Садовой-Кудринской, Тверской, Моховой, Воздвиженки, Петровки, Охотный Ряд, а также до Тверского и Страстного бульваров.

