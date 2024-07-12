Несколько улиц в центре Москвы 13 и 14 июля будут пешеходными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицы Большая Дмитровка, Большая Никитская, Малая Бронная и Газетный переулок с 06:00 13 июля до 23:59 14 июля станут пешеходными из-за проведения фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в эти выходные появятся дополнительные точки притяжения, куда москвичи и гости столицы могут прийти погулять. При этом будет проводиться мониторинг, чтобы автомобилисты не испытывали трудностей, указал он.

Помимо улиц, ограничения затронут и прилегающие переулки: Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Романов, Леонтьевский, Калашный, Спиридоньевский, Глинищевский, Козицкий, Петровский, Вознесенский, Средний Кисловский, Большой Кисловский и Никитский. Проехать на средствах индивидуальной мобильности также не получится по Большой Дмитровке, Большой Никитской и Малой Бронной улицах, Газетному, Камергерскому, Глинищевскому переулкам и Тверскому проезду.

Более того, с 00:00 12 июля до 23:59 14 июля запрещено парковать автомобили, в том числе для резидентов, на улицах Большой Дмитровке, Большой Никитской и Малой Бронной, в Газетном, Спиридоньевском, Никитском, Глинищевском, Козицком, Петровском, Дмитровском, Среднем Кисловском, Большом Кисловском, Малом Кисловском, Брюсова, Романова, Леонтьевском и Калашном переулках.

Посадка и высадка тех, кто приехал на такси, будут разрешены на улицах Садовой-Кудринской, Тверской, Моховой, Воздвиженке, Петровке, Охотный Ряд, а также на Тверском и Страстном бульварах. Горожанам рекомендовали пользоваться метрополитеном, чтобы быстро и удобно доехать до фестивальных площадок, и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на некоторых улицах в центре города 13 июля временно закроют в связи с проведением парада ретротранспорта. Ограничения будут действовать на участках Садовнического проезда от Климентовского переулка, а также на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде. Помимо этого, с 00:01 12 июля и до окончания мероприятия на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде запрещено парковать авто.

