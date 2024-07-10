Уникальную офтальмологическую операцию провели в Морозовской больнице

Уникальную офтальмологическую операцию по возвращению зрения ребенку с катарактой провели в Морозовской больнице. Врачи установили 8-летнему малышу торическую линзу с углубленным фокусом, которую раньше имплантировали только взрослым.

Искусственные хрусталики не могут менять свою преломляющую способность на даль и на близь, уточнил заведующий отделением микрохирургии глаза Морозовской больницы Леонид Кононов. Поэтому, по словам врача, в этой линзе совершенство конструкции заключается в том, что она позволяет видеть совершенно хорошо на разные дистанции с достаточно большим диапазоном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

