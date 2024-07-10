До 27 градусов ожидается в Москве 10 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, 10 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сейчас в столице начинает сказываться влияние скандинавского антициклона, который вытесняет поля облачности холодного атмосферного фронта. В течение дня его влияние усилится, что создаст условия для установления по-летнему комфортной и нежаркой погоды с температурным фоном, соответствующим норме климата макушки лета.

Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве воздух прогреется до 24–27 градусов, а в Подмосковье – до плюс 23–28. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду.

На данный момент воздух в городе прогрелся до плюс 19,1 градуса. По словам синоптика, небосвод прикрыт перистыми и высококучевыми облаками, но уже не более, чем на 20–30%.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в водоемах Москвы и области не снизилась из-за дождей в регионе на прошлой неделе. По его словам, сейчас она комфортна для купания и составляет 22–24 градуса.

"Купание сейчас в самом разгаре, можно получать удовольствие от водных процедур", – цитирует специалиста ТАСС.

Специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщала, что жара, при которой температура воздуха днем не опускается ниже 25 градусов, сохранится в столице до 20 июля. Между тем Вильфанд предупреждал, что до 14 июля в Москве ожидается температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров могут вовсе подняться до 33 градусов.

