Москвичам рассказали о погоде 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 10 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщала, что жара, при которой температура воздуха днем не опускается ниже 25 градусов, сохранится в столице до 20 июля.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что до 14 июля в Москве ожидается температура, близкая к 30 градусам. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров могут вовсе подняться до 33 градусов.

