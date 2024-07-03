Новости мира: Вашингтон объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах "плохой ночью"

В Вашингтоне объяснили провальное выступление президента Джо Байдена на дебатах неважным самочувствием. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что у главы государства накануне выдалась "плохая ночь", а еще он простудился. Кроме того, в ночь на 3 июля на одном из предвыборных мероприятий Байден попал в неловкую ситуацию, читая текст с суфлера. Он сказал "а вот эту фразу произнеси дважды".

Тем временем на юго-востоке Китая произошло новое масштабное наводнение. Под воду начал уходить городской округ Юэян, провинции Хунань. Причиной ЧП послужили проливные дожди. По данным местных властей, затоплена треть старого города и несколько новых микрорайонов.

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