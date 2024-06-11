Новости мира: президент США Байден попал в неловкую ситуацию

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Он замер, пока остальные танцевали на празднике по случаю Дня освобождения рабов. Глава государства неподвижно стоял до тех пор, пока на него не обратили внимание и не предложили помощь.

Тем временем военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР. Поводом стало пересечение 20 пограничниками Северной Кореи военно-демаркационной линии. При этом в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи уверены, что нарушение было случайным. Местность густо заросла кустарником, из-за чего пограничные знаки было трудно разглядеть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

