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11 июня, 13:45

Политика

Новости мира: президент США Байден попал в неловкую ситуацию

Новости мира: президент США Байден попал в неловкую ситуацию

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Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Он замер, пока остальные танцевали на празднике по случаю Дня освобождения рабов. Глава государства неподвижно стоял до тех пор, пока на него не обратили внимание и не предложили помощь.

Тем временем военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в сторону солдат КНДР. Поводом стало пересечение 20 пограничниками Северной Кореи военно-демаркационной линии. При этом в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи уверены, что нарушение было случайным. Местность густо заросла кустарником, из-за чего пограничные знаки было трудно разглядеть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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