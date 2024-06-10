ABC News: град снес часть носовой кабины австрийского самолета

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Сильный град снес часть носовой кабины пассажирского самолета Austrian Airlines, летевшего из Пальмы-де-Майорки в Вену 9 июня. Об этом сообщает телеканал ABC News.

На подлете к австрийскому аэропорту воздушное судно попало под град и в грозу, которую, как отметил экипаж, не было видно на радаре. В результате чего были повреждены окна кабины пилотов и сорвано покрытие носа самолета.

В свою очередь, пассажиры рассказали, что ЧП произошло примерно за 20 минут до посадки. Началась сильная турбулентность, во время которой по салону лайнера "летали" телефоны и чашки.

"Мы определенно чувствовали, как град обрушивается на самолет, и в течение минуты он был довольно громким и, конечно, очень трясло", – рассказала одна из пассажиров Эммели Окли.

Она также отметила работу бортпроводников, которые проделали "действительно хорошую работу, чтобы успокоить людей".

Уточняется, что экипаж подал сигнал бедствия и смог посадить самолет. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии. В южной транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно упало в Яшкульском районе в понедельник, 10 июня. Правоохранители начали проверку, в рамках которой будет установлено, исполнялось ли должным образом законодательство о безопасности полетов.