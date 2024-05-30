30 мая, 13:04Происшествия
Пассажирский самолет незапланированно приземлился в аэропорту Минеральных Вод
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Специалисты проводят технический осмотр воздушного судна. Отмечается, что видимых повреждений нет. В результате экстренной посадки никто не пострадал.
По данным телеграм-каналов, речь идет об Airbus 319 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи. Сообщается, что во время полета экипаж зафиксировал возможную утечку керосина и принял решение о посадке в Минеральных Водах.
Ранее самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно сел в аэропорту Кирова. По словам пассажиров рейса, это было связано с определенными техническими неисправностями судна, однако точная причина экстренного приземления не была озвучена.
До этого прокуратура начала проверку после пролета двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 над машинами на трассе в Подмосковье. В случае выявления нарушений законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
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