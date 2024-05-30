Пассажирский самолет незапланированно приземлился в аэропорту Минеральных Вод

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Специалисты проводят технический осмотр воздушного судна. Отмечается, что видимых повреждений нет. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

По данным телеграм-каналов, речь идет об Airbus 319 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи. Сообщается, что во время полета экипаж зафиксировал возможную утечку керосина и принял решение о посадке в Минеральных Водах.

Ранее самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно сел в аэропорту Кирова. По словам пассажиров рейса, это было связано с определенными техническими неисправностями судна, однако точная причина экстренного приземления не была озвучена.

До этого прокуратура начала проверку после пролета двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 над машинами на трассе в Подмосковье. В случае выявления нарушений законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.