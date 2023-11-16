Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал лидера КНР диктатором

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Президент США Джо Байден после состоявшихся с лидером КНР Си Цзиньпином переговоров вновь назвал его диктатором. Об этом сообщает РИА Новости.

"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", – ответил лидер США в ответ на вопрос, изменил ли он свое мнение после встречи.

При этом американский президент назвал прошедшие переговоры "одной из самых конструктивных и продуктивных" встреч с китайским лидером.

В июне этого года Байден, комментируя историю с залетевшим на территорию США китайским аэростатом, заявил, что председатель КНР не владел всей информацией о происшествии и из-за этого очень расстроился, поскольку это большой конфуз для диктаторов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ответ на это заявила, что в Китае считают абсурдными и провокационными высказывания Байдена о Си Цзиньпине. Дипломат подчеркнула, что китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест.