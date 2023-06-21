"Диктатор": как слова Байдена о Си Цзиньпине накалили отношения США и КНР

МИД Китая выразил протест после слов президента США Джо Байдена: он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". При этом ранее глава Белого дома сказал, что отношения двух стран идут "в правильном направлении". Как теперь будет развиваться противостояние Пекина и Вашингтона – в материале Москвы 24.

"Большой конфуз для диктаторов"

21 июня президент США Джо Байден сделал резкое заявление в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, вспомнив о событиях февраля 2023 года (тогда аэростат-шпион из Поднебесной зашел в воздушное пространство Штатов). По его словам, аппарат тогда сбился с курса, а его китайский коллега якобы был не знал случившегося.

"Си Цзиньпин очень расстроился <...>, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, из-за того что он не знал, что он (шар) там находился. Нет, я серьезно. Это большой конфуз для диктаторов, когда они не знают, что произошло", – заявил он.

Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" почти сразу после того, как председатель КНР принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время встречи представитель Белого дома подчеркивал , что Штаты не хотят конфликтовать с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Сам Байден ранее говорил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на верном пути.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова американского лидера "политической провокацией". Ведомство выразило Вашингтону "острое недовольство и решительный протест", подчеркнула дипломат.





Мао Нин официальный представитель МИД КНР Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Байдена о Си Цзиньпине указывают на непредсказуемость действий Вашингтона.

"С одной стороны, конечно, это весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости. С другой стороны, и продолжение таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств, и число этих государств постоянно растет", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что реплики Байдена являются внутренним делом США. "У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", – добавил он.

Пользователи Сети также отреагировали на провокационное заявление Байдена. По мнению многих, американский лидер допустил ошибку, которая усугубит отношения между странами.

"Немудрый ход на самом деле, это автогол. С одной стороны, он хочет наладить отношения, с другой – разрушает их", – написал в Twitter пользователь с ником senor_adrian.

"Когда кто-то начинает оскорблять своих коллег, он уже проиграл спор", – уверена Carmen Jasper.

"Байден – посмешище среди мировых лидеров и позор для США", – сказал sganole.

"И это сказал человек, который постоянно пытался арестовать своего соперника, чтобы устранить любую конкуренцию", – отметил ingram7792, намекая на уголовное преследование Дональда Трампа.

Реакция на провалы Вашингтона?

Несдержанность Байдена могла быть следствием того, что США не способны поставить Китай под свой контроль. Об этом Москве 24 сказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

Он напомнил про визит Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся до этого инцидента, – тогда власти США в очередной раз не смогли навязать Китаю свою политику, подчеркнул эксперт.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Риторика была более-менее сдержанной, но встреча Си Цзиньпина и Блинкена продлилась всего 35 минут. Какие это переговоры? Обменялись мнениями – не более того. В итоге американцы не достигли своих целей.

По его мнению, Блинкен мог попытаться заставить Китай отказаться от поддержки России, однако Пекин на это не пошел. Также представитель США наверняка обсуждал за закрытыми дверями тему Тайваня, и в этом тоже не преуспел, отметил Блохин.

При этом действующий президент США никогда не скрывал, что считает председателя КНР диктатором, а само азиатское государство – авторитарным, указал Блохин.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Это реакция на возвышающийся Китай, с которым американцы ничего не могут сделать. Страна развивается быстрыми темпами, и США остается только этому позавидовать. Очевидно, Вашингтон пытается подобрать ключик к новой стратегии сдерживания Китая, но пока безуспешно.

Блохин допустил, что после слов Байдена о Си Цзиньпине отношения между США и Китаем могут испортиться на дипломатическом уровне. Однако до военной конфронтации не дойдет, убежден эксперт.

"Главная головная боль США сейчас – конфликт России и Украины. Пока они распыляться не будут, потому что это приведет к неэффективной политике Вашингтона. На дипломатическом уровне может быть все жестко, но до реальных боевых действий не дойдет", – спрогнозировал эксперт.

При этом Блохин не исключил, что Штаты не прекратят провоцировать КНР и демонстрировать им свою силу. Например, продолжат расширять свое военное присутствие в Южно-Китайском море, но без ведения боевых действий, заключил политолог.