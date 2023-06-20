Эксперт заявил, что КНР после переговоров с США не отойдет от пророссийского нейтралитета

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Пекин после переговоров с американской стороной не начнет отходить от своего пророссийского нейтралитета, сообщил директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Для Китая очень важно показать, что у него есть друзья. Россия – это друг КНР. И этих друзей Китай поддерживает, он будет идти даже на какие-то жертвы ради них", – отметил он.

По словам эксперта, дружить с российской стороной Пекину куда спокойнее, нежели с Вашингтоном, ведь РФ в этом случае не является конкурентом. Вместе с этим Маслов указал на тот факт, что Россия – единственное крупное государство, которое поддерживает Китай во всех его начинаниях.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином является хорошим шагом вперед для сотрудничества двух стран.