В США назвали Китай самой серьезной угрозой для роли доллара в мире

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Экс-спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что сейчас самую серьезную угрозу для положения доллара представляет Китай. Об этом сообщает RT.

В ходе выступления на конгрессе он заявил, что Россия, КНР и Бразилия хотят якобы подорвать роль доллара как мировой резервной валюты и разрушить архитектуру международной безопасности.

"В конечном счете они видят в этом способ сместить Соединенные Штаты с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они видят в этом способ подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности", – поделился Биллингсли.

Он добавил, что Пекин принимает активные меры, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций. Так, республика извлекает уроки из ситуации с применением ограничений в отношении РФ, отметил политик. Например, Китай наращивает запасы золота. Биллингсли напомнил, что в 2022 году Пекин сократил вложения в государственные облигации США.

Вместе с этим политик рассказал о крупном китайском банковском секторе. Биллингсли предоставил информацию, согласно которой объем долговых обязательств перед западными инвесторами составляет до 5,8 триллиона долларов. При этом, уточнил он, объем международных активов Китая, которые якобы могут стать целью санкций западных государств, – порядка 3,4 триллиона долларов.

Из этого следует, что Пекин в перспективе может нанести в ответ такой же сильный удар, как и США, уточнил Биллингсли.

Ранее российский диппредставитель в Китае Игорь Моргулов заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина развивается ускоренными темпами. По итогам прошедших пяти месяцев этого года объем торговли достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%.

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