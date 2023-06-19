Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Фото: depositphotos/azarbico

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и потому не признает независимость Тайваня. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что перед этим китайский лидер заметил, что все мировое сообщество обеспокоено состоянием отношений двух стран и не хочет, чтобы оно переросло в конфронтацию. Сам же Си Цзиньпин подчеркнул, что надеется на мирное сосуществование между КНР и США, дружеские и партнерские отношения между ними.

Глава Китая также добавил, что его страна уважает Соединенные Штаты и не претендует на их место в мире, однако ждет аналогичного уважения в ответ.

В свою очередь, Блинкен указал на отсутствие у США планов менять устройство КНР и нежелание вступать в новую "холодную войну". Он также выразил уважение территориальной целостности Китая.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт из-за Тайваня, если он произойдет, будет иметь разрушительный характер. В связи с этим США, по его словам, привержены сохранению статус-кво по этому вопросу.

