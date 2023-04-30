Байден потерял интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем – СМИ

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Власти Соединенных Штатов все больше обращают внимание на возможный конфликт с Китаем, забывая об Украине. Таким мнением поделился ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что на подобное смещение интересов администрации президента США Джо Байдена указывают, к примеру, учения американских войск на Филиппинах, которые стали самым крупным маневром, направленным на имитацию столкновения с КНР.

По мнению Морриса, потенциальный конфликт с Пекином чиновники Вашингтона запланировали на 2027 год.

Ранее СМИ сообщали, что генерал ВВС США Майк Минихан отправил подчиненным служебную записку, в которой призвал готовиться к войне с Китаем через два года.

По мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году. Минихан также приказал подчиненным предоставить отчет о масштабных мерах подготовки к боевым действиям с КНР.