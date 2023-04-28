Запад провоцирует другие страны к военному противостоянию с РФ и Китаем – Шойгу

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Ситуация на Украине говорит о том, что США и их союзники стремятся спровоцировать другие государства на военное противостояние против России и Китая. Об этом на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель – нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", – цитирует министра РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что для реализации этого плана США потратили свыше пяти миллиардов долларов в 2014 году для переворота на Украине. По словам главы МО, это стало причиной создания на российских границах враждебного националистического русофобского режима. Последний, считает министр, "бросился решать на Украине "русский вопрос".

Шойгу напомнил, что российская сторона приняла решение о начале спецоперации в связи с отказом Киева выполнять Минские соглашения и угрозой жителям Донбасса.

В ходе собрания министр также заявил, что США и их союзники подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности, стремясь сохранить глобальное доминирование. По инициативе Запада стартовал процесс слома и демонтажа главных договоренностей о контроле над вооружениями, подчеркнул Шойгу.

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