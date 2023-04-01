Генерал США заявил, что военный союз Москвы и Пекина создал бы риски для Вашингтона

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Военный союз России и Китая создал бы риски для Соединенных Штатов. Об этом заявил глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

По его словам, необходимо найти такой геополитический подход, который позволил бы отдалить сближение Москвы и Китая. Вместе с тем Милли заявил, что на сегодняшний день тенденции на формирование военного альянса между РФ и КНР не наблюдается.

Он добавил, что США не хотят войны сверхдержав и придерживаются философии: "Мир через силу".

Ранее Марк Милли сообщил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели, вытеснив российские войска и заняв утраченные территории. По его словам, подобного рода задачи представляются крайне сложными для украинских войск.

Американский генерал также допустил потенциальный конфликт между США и Китаем из-за какого-либо инцидента, однако, по его мнению, подобный сценарий маловероятен.

До этого комендант морской пехоты США Дэвид Бергер сообщил, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в случае, если ввяжутся в войну с Китаем.

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