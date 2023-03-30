США готовятся к войне с Россией и Китаем одновременно – СМИ

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Соединенные Штаты объявили о подготовке к войне с Китаем и Россией одновременно, так как эти державы представляют угрозу Белому дому. С таким заявлением выступил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

По его словам, США очень быстро теряют власть, в связи с чем становятся опасными. Моррис добавил, что не так давно глава Пентагона Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год, в котором, в частности, предусмотрено увеличение расходов на потенциальное нападение на Китай на 40%.

Так, согласно заявлению Пентагона, КНР представляет из себя самую серьезную опасность для нацбезопасности Штатов, так как становится экономической сверхдержавой, добавил Моррис.

Он отметил, что представители Пентагона хотят запугать граждан США, заставить их поверить в опасность со стороны КНР и китайских солдат.

Ранее СМИ сообщали, что генерал ВВС США Майк Минихан отправил подчиненным служебную записку, в которой призвал готовиться к войне с Китаем через два года.

По мнению генерала, Китай попытается установить контроль над Тайванем, воспользовавшись президентскими выборами в США в 2024 году. Минихан также приказал подчиненным до конца февраля предоставить отчет о масштабных мерах подготовки к боевым действиям с КНР.

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