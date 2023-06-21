10:26Политика
Посол КНР заявил о решении некоторых стран порвать связь с долларом
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В последнее время в мире значительно ускорился процесс дедолларизации. Этому способствует снижение доверия к американской политике, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на чрезвычайного и полномочного китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэйя.
"Поступки и действия США уже вызвали кризис доверия к ним и их валюте. Мировая общественность поняла, что именно гегемонизм Штатов стал самым большим риском глобальной стабильности", – подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что американские действия провоцируют подрыв устоев и наносят вред интересам других стран.
До этого стало известно, что объем госдолга США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов. Предыдущий уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с конгрессом США о повышении потолка государственного долга.
"Деньги 24": как идет процесс отказа от расчетов в долларах в РФ
Читайте также