Посол КНР заявил о решении некоторых стран порвать связь с долларом

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В последнее время в мире значительно ускорился процесс дедолларизации. Этому способствует снижение доверия к американской политике, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на чрезвычайного и полномочного китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэйя.

"Поступки и действия США уже вызвали кризис доверия к ним и их валюте. Мировая общественность поняла, что именно гегемонизм Штатов стал самым большим риском глобальной стабильности", – подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что американские действия провоцируют подрыв устоев и наносят вред интересам других стран.

До этого стало известно, что объем госдолга США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов. Предыдущий уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

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