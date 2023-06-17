Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов

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Объем госдолга США впервые в истории стал выше 32 триллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

"Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов", – указали в казначействе.

Предыдущий уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с Конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга США американский президент подписал 3 июня.

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга