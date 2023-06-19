Американский суд запретил обнародовать улики по делу Трампа

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Суд во Флориде запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Из решения следует, что улики не могут быть раскрыты новостным медиа, общественности, а также распространяться на новостных и социальных медиаплатформах без уведомления и согласия США или одобрения суда.

Отмечается, что таким образом Федеральный суд по Южному округу штата Флорида удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Речь идет обо всех несекретных уликах, предоставленных обвинением защите в рамках подготовки к процессу.

Ранее сообщалось, что Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В суде в Майами политик отверг все 37 пунктов обвинений и был отпущен без каких-либо условий.

Обвинения Трампу предъявили за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Экс-президент США назвал их попыткой администрации лидера США Джо Байдена сфальсифицировать выборы.

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