04:39Политика
Трамп назвал новые обвинения против себя попыткой Байдена сфальсифицировать выборы в США
Фото: 123RF/palinchak
Экс-президент США Дональд Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации лидера США Джо Байдена сфальсифицировать выборы. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим", – сказал Трамп.
Он также заявил, что дело против него – это вмешательство в выборы и политическое преследование.
По словам бывшего американского лидера, он имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его и обвиняют. Он уточнил, что в его случае применяется Закон о президентских записях, согласно которому он имел полное право хранить документы у себя дома. При этом в "нелепом 44-страничном обвинении", этот закон даже не был упомянут, рассказал экс-президент.
Ранее сообщалось, что Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В суде в Майами политик отверг все 37 пунктов обвинений и был отпущен без каких-либо условий.
Обвинения Трампу предъявили за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.
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