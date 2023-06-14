Трамп назвал новые обвинения против себя попыткой Байдена сфальсифицировать выборы в США

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президент США Дональд Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации лидера США Джо Байдена сфальсифицировать выборы. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим", – сказал Трамп.

Он также заявил, что дело против него – это вмешательство в выборы и политическое преследование.

По словам бывшего американского лидера, он имел полное право хранить в своем доме документы, в ненадлежащем хранении которых его и обвиняют. Он уточнил, что в его случае применяется Закон о президентских записях, согласно которому он имел полное право хранить документы у себя дома. При этом в "нелепом 44-страничном обвинении", этот закон даже не был упомянут, рассказал экс-президент.

Ранее сообщалось, что Трамп не признал себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В суде в Майами политик отверг все 37 пунктов обвинений и был отпущен без каких-либо условий.

Обвинения Трампу предъявили за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.

Новости мира: Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом