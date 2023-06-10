Трамп мог хранить секретные документы в туалете своего особняка

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Бывший президент США Дональд Трамп, предположительно, хранил секретные документы в различных помещениях своего особняка в Мар-а-Лаго, включая туалет, ванную, спальню и кладовую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение окружного суда штата Флорида.

В нем также утверждается, что несколько коробок Трамп лично перенес вместе со своим помощником Уолтом Наутой в бизнес-центр на территории флоридского поместья политика.

Сам особняк, как говорится в заключении, представлял собой и жилище, и некий закрытый клуб, в который входили сотни членов и более 150 штатных и временных сотрудников.

Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности.

Согласно законодательству США, каждая из статей предполагает наказание в виде заключения в колонию на срок до 20 лет. Таким образом, бывшему главе Белого дома может грозить в совокупности до 400 лет лишения свободы.

Трампу может грозить до 400 лет лишения свободы по делу о секретных документах