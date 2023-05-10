Трамп назвал позором решение присяжных по его делу о попытке изнасилования журналистки

Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором решение присяжных по его делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что совершенно не знает эту женщину. Он также сравнил решение присяжных с продолжением охотой на ведьм.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года.

До этого экс-президента США обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяли вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

Трампа допросили по делу о финансовом мошенничестве