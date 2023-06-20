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00:13

Политика

Байден заявил, что отношения США и Китая находятся на верном пути

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова американского лидера.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином является хорошим шагом вперед для американско-китайских отношений.

Ранее в Госдепе США сообщили, что Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с главой МИД Китая. В рамках встречи Блинкен заявил о важности дипломатии и поддержания открытыми каналов связи между странами по всему спектру вопросов.

Позже Блинкен во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и потому не признает независимость Тайваня.

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