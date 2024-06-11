Около 20 военных КНДР по ошибке зашли на территорию Южной Кореи

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Примерно 20 солдат армии КНДР по ошибке зашли на территорию Южной Кореи 9 июня. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Северокорейские солдаты на короткое время перешли военно-демаркационную линию в демилитаризированной зоне. В связи с этим военные Южной Кореи произвели несколько предупредительных выстрелов, которые заставили солдат из КНДР вернуться назад. После этого подозрительной активности на границе не фиксировали.

Руководство армии Южной Кореи после инцидента пришло к выводу, что северокорейские солдаты могли выполнять свои задачи, но из-за густой растительности не заметили пограничные знаки.

До этого Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года. Решение приняли на рабочем заседании СНБ. Соглашение приостановят до тех пор, "пока не будет восстановлено взаимное доверие между странами".

