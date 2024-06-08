Боррель приветствовал освобождение заложников в Газе

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель позитивно отреагировал на освобождение четырех израильских заложников, захваченных ХАМАС, из сектора Газа в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ноа Аргамани, Альмог Меир Ян, Андрей Козлов и Шломи Зив сегодня на свободе и в безопасности. Мы разделяем облегчение их семей и призываем к освобождению всех остальных заложников", – заявил он в одной из публикаций на своем аккаунте в социальной сети X.

Однако он подчеркнул, что информация о гибели местных жителей в результате проведенной Израилем спецоперации стала "ужасающей", и решительно осудил подобные действия ЦАХАЛ.

Боррель также отметил, что предложенный президентом США Джо Байденом трехступенчатый план может позволить не только освободить всех оставшихся заложников, но и заключить перемирие.

Ранее американский лидер огласил условия сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Первая фаза будет длиться на протяжении шести недель. За это время необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска Израиля со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

Вторая фаза плана Байдена подразумевает освободить "всех остающихся в живых заложников" и вывести израильские формирования из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.

Сообщалось, что силы ЦАХАЛ смогли освободить четырех захваченных ХАМАС заложников, среди которых оказался гражданин России Андрей Козлов. В армии обороны Израиля уточнили, что медики положительно оценили состояние каждого из них. Однако их все же направили в медицинский центр имени Хаима Шибы, где они пройдут дополнительное обследование.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля было выпущено большое число ракет. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

