ЦАХАЛ освободила россиянина и еще трех заложников ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля освободила четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова, которые были захвачены ХАМАС. Об этом сообщила представители ЦАХАЛ сообщили в своем телеграм-канале.

"В ходе комплексной специальной операции в Нусейрате были освобождены Ноа Аргамани (25), Альмог Меир Джан (21), Андрей Козлов (27) и Шломи Зив (40). Они были похищены ХАМАС с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября", – сказано в сообщении.

Как уточнили в ЦАХАЛ, заложники находились в двух разных местах города. Также в армии обороны Израиля добавили, что состояние четверых человек оценивается как хорошее, однако из все равно привезли в медицинский центр имени Хаима Шибы в центре страны для проведения обследования.

В сообщении ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат делать все возможное для освобождения заложников.

Ранее армия обороны Израиля сообщала, что еще четыре израильских заложника погибли в плену у ХАМАС. Решение признать заложников мертвыми было принято на основе данных разведки. Обстоятельства их гибели выясняются, следует из заявления.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

