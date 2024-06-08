В ХАМАС заявили о гибели заложников при освобождении ЦАХАЛ других пленных

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Несколько израильских заложников погибли в ходе освобождения четырех пленных военнослужащими ЦАХАЛ в лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа. Об этом рассказал представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Бригады аль-Кассама Абу Обейда.

"Противник смог, совершив ужасающую резню, освободить часть своих пленных, но в то же время он убил некоторых из них в ходе операции", – написал представитель ХАМАС в своем телеграм-канале.

В движении заявили, что освобождение израильских заложников подобными методами приведет к возникновению опасности для прочих пленных, а также негативно повлияет на условия их жизни.

Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛ сумели освободить четырех захваченных ХАМАС заложников, среди которых оказался гражданин России Андрей Козлов. В армии обороны Израиля также заявили, что медики назвали их состояние хорошим. Однако их все же направили в медицинский центр имени Хаима Шибы, где они пройдут дополнительное обследование.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля было выпущено большое число ракет. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

